|В Кировоградской области разоблачили международный канал торговли людьми
|23.06.2018 17:50
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Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области пресекли деятельность международного канала торговли людьми. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает .
Правоохранители установили, что злоумышленники подбирали в Кировоградской области женщин для "работы" в одну из европейских стран в сфере предоставления интимных услуг.
Оперативники спецслужбы задержали организатора незаконного бизнеса и трех "заработчанок" на одном из международных пунктов пропуска во Львовской области.
В рамках открытого уголовного производства организатору и одному из участников группировки сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась вместе со следователями и отделом по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, на территории одного из консервных заводов в Одесской области правоохранители провели санкционированную проверку. Во время нее обнаружено около 30 человек,которые незаконно содержались в нечеловеческих условиях.