В Кривом Роге мужчина средних лет пытался сжечь себя у стелы, посвященной погибшим воинам АТО. Об этом пишет Первый криворожский.

Сообщается, что мужчина облил себя жидкостью для разжигания костров и поджег себя.

Спасли жизнь военному продавцы из ближайшего магазина. Они начали обливать его водой, а также разорвали горящую футболку. После этого вызвали на место происшествия медиков и полицию.

Следует отметить, что мужчина имел при себе обложку удостоверения участника боевых действий и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину доставили в ближайшую больницу, а правоохранители внесли данный факт в журнал единого учета событий.

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