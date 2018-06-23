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В Киевской области оперативники СБУ нашли схрон с оружием и боеприпасами
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23.06.2018 17:53
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Тайник с оружием и боеприпасами сотрудники Службы безопасности
Украины обнаружили в Бориспольском районе Киевской области. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Замаскированный
тайник находился в лесопосадке Фото: ssu.gov.ua Замаскированный
тайник находился в лесопосадке на глубине одного метра. Возле
схрона на асфальтовом покрытии трассы сотрудники СБУ обнаружили
нанесенные краской соответствующие отметки, которые помогли бы
злоумышленникам найти место тайника.Из тайника изъяли 12 гранат
РГД-5, одну гранату РГО, 66 выстрелов к подствольному гранатомету,
три гранатомета РПГ-22, 15 – РПГ-7, один РПГ-18, 17 мин 76-го
калибра, большое количество патронов различного калибра, два запала
к УЗРГМ, 20 маршевых двигателей к ручному гранатомету РПГ-7, шесть
40-мм осветительных патронов и один сигнальный
патрон.Правоохранители открыли уголовное производство по статье
Уголовного кодекса Украины "незаконное обращение с оружием, боевыми
припасами или взрывчатыми веществами". Оперативники проводят
следственно-оперативные действия по установлению организаторов
тайника и выясняют пути поступления арсенала боеприпасов на
территорию Киевской области.
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