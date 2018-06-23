Тайник с оружием и боеприпасами сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Бориспольском районе Киевской области. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Замаскированный тайник находился в лесопосадке Фото: ssu.gov.ua Замаскированный тайник находился в лесопосадке на глубине одного метра. Возле схрона на асфальтовом покрытии трассы сотрудники СБУ обнаружили нанесенные краской соответствующие отметки, которые помогли бы злоумышленникам найти место тайника.Из тайника изъяли 12 гранат РГД-5, одну гранату РГО, 66 выстрелов к подствольному гранатомету, три гранатомета РПГ-22, 15 – РПГ-7, один РПГ-18, 17 мин 76-го калибра, большое количество патронов различного калибра, два запала к УЗРГМ, 20 маршевых двигателей к ручному гранатомету РПГ-7, шесть 40-мм осветительных патронов и один сигнальный патрон.Правоохранители открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Оперативники проводят следственно-оперативные действия по установлению организаторов тайника и выясняют пути поступления арсенала боеприпасов на территорию Киевской области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки обнаружили киевской области тайник украины Теги: происшествия