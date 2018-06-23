Вратарь сборной Украины Андрей Лунин рассказал, чем руководствовался при выборе перехода в мадридский "Реал", передает со ссылкой на Marca. "Все знают, что у меня было 3000 предложений. Но "Реал" - это моя мечта. Я пришел сюда не из-за денег. Очень хочу поскорее присоединиться к команде и познакомиться с Криштиану Роналду, который является моим кумиром. Честно говоря, сейчас я не думаю о том, чтобы стать первым номером команды. Но я хочу пробыть в "Реале" много лет и помочь ему выиграть еще много титулов", - подчеркнул Лунин. Как сообщал Лунин подписал шестилетний договор с "галактикос". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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