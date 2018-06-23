Священник Карло Капелла был сотрудником дипмиссии Ватикана в США.
Капелла сядет в тюрьму на пять лет Фото: ЕРА На первом слушании в
суде 22 июня Капелла признался, что у него появилось "болезненное"
желание, после того как он прибыл в США в 2016 году и занял
дипломатическую должность.По его словам, такое поведение никогда
ранее не было частью его "священнической жизни".В августе 2017 года
Госдепартамент США уведомил Ватикан, что американские
правоохранители заподозрили священника в нарушении законов,
ограничивающих оборот детской порнографии. Власти Канады
выдали ордер на арест из-за просмотра порно на компьютере
в церкви.
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