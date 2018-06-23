Священник Карло Капелла был сотрудником дипмиссии Ватикана в США. Капелла сядет в тюрьму на пять лет Фото: ЕРА На первом слушании в суде 22 июня Капелла признался, что у него появилось "болезненное" желание, после того как он прибыл в США в 2016 году и занял дипломатическую должность.По его словам, такое поведение никогда ранее не было частью его "священнической жизни".В августе 2017 года Госдепартамент США уведомил Ватикан, что американские правоохранители заподозрили священника в нарушении законов, ограничивающих оборот детской порнографии. Власти Канады выдали ордер на арест из-за просмотра порно на компьютере в церкви. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша капелла его сегодня что Теги: мир