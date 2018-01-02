Призрак майдана беспокоит нервного президента. События в Иране мысленно не переносятся сейчас на Россию, пишет российский правозащитник.

Слава богу, это ужас не для рядовых добропорядочных граждан, а для «президента» Путина и его окружения. Идея стабильности (по сути, кладбищенского покоя) – это персональная «национальная идея» Путина. Ради нее он может отдать все. Теперь над его идеей опять сгустились тучи, что заметно отразилось на его блеклом новогоднем выступлении. Есть от чего впасть в отчаяние!

Призрак майдана беспокоит нервного президента. И не зря беспокоит! События в Иране, где люди, уставшие от псевдорелигиозной диктатуры, вышли на улицы и площади своих городов, кем только мысленно не переносятся сейчас на Россию. «Чем российские просторы хуже персидских?», с воодушевлением думают российские оппозиционеры. «Неужели диктатура в Иране падет, и цепная реакция протеста перекинется к нам?», с ужасом думают в Кремле. , информирует svodka.net.

Паника, паника. Не послать ли в Иран кадыровских бандитов в помощь Стражам исламской революции? Не ввести ли в Иран войска для помощи Великому аятолле Али Хаменеи? Может быть немножко побомбить иранскую оппозицию? Что делать, что делать?

Падение фундаменталистской диктатуры в Иране стало бы серьезным ударом по планам Кремля. Сразу лишится серьезной поддержки сирийский друг Путина президент Асад. Потеряет свое влияние движение Хамас (террористическая организация, не запрещенная в России – А.П.) Могут обрушиться совместные ирано-российские атомные проекты и помощь Ирану в оснащении его ядерным оружием. Выпадет важное звено из подогреваемого Кремлем антиамериканского альянса. Есть отчего выглядеть бледно на новогоднем выступлении!

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Алгоритм диктатуры в деле подавления свободы везде более или менее одинаков. Прежде только – ограничить распространение информации. В Иране спешно блокируют интернет-мессенджер Telegram и социальную сеть Instagram. Диктатура надеется оставить протестующих без связи и координации.

В России с 1 января этого года вступил в силу закон, согласно которому интернет-мессенджеры должны быть привязаны к номерам мобильных телефонов пользователей. Понятное дело, так легче будет вычислять тех, кто договаривается о коллективных протестах. Пока не понятно, как это закон будет реализован на практике, но уже известно, что подобную систему планируется распространить также на все социальные сети и даже онлайн-игры. В то же время получить сим-карту у мобильного оператора можно только документально удостоверив свою личность.

С 1 июля все операторы связи и интернет-компании будут обязаны в течение полугода хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки и видео. Все это они будут обязаны передавать спецслужбам по их первому требования, без всяких судебных решений.

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А как же быть с Конституцией России, которая защищает тайну переписки? Статья 23, часть 2: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения». Что делать, если закон противоречит Конституции? Правильно, забыть о Конституции, как о кошмарном сне! Более того, операторы связи, мессенджеров и администрации социальных сетей будут обязаны помогать спецслужбам в расшифровке контента, а за отказ от этого предусмотрен штраф до миллиона рублей.

Все это принимается на фоне широко рекламируемой борьбы с терроризмом. В Петербурге какой-то сумасшедший устроил взрыв в продуктовом супермаркете – Путин объявляет это актом террора. Он публично заявляет, что дал намек правоохранительным органам «в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте». Так в стране нагнетается атмосфера психоза и правового нигилизма. Так Кремль оправдывает принятие антиконституционных законов, ограничивающих права и свободы граждан. А чтобы и дальше принимать такие законы, будут нужны новые террористические акты.

Одно они не учитывают. Все их ухищрения для облегчения слежки за гражданами направлены на тех, кто прячется, действует тайно. Все их меры по нейтрализации гражданской активности рассчитаны на подполье. Десятилетия чекисты и их последыши тренировались в разоблачении заговоров. Но когда грянет открытый протест и люди выйдут на улицу, никакие базы данных и блокировки интернета им не помогут. Будучи людьми примитивными, люди во власти думают, что чем больше они принимают репрессивных законов и нагнетают страх в обществе, тем стабильнее становится установленный ими режим. Все это хорошо лишь до поры до времени. Хорошо бы им понять, что чем сильнее сжимать пружину, тем с большей силой она когда-нибудь распрямится.

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