Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя и российского лидера Владимира Путина наиболее опытными политиками в Генеральной Ассамблее .

Он также отметил, что у них есть много спильногое, передает со ссылкой на .

"Есть два наиболее опытных политических лидера - это Путин и я. Поскольку мы занимали должности президентов и премьер-министров, мы с Путиным постоянно находимся у власти уже 15 - 16 лет подряд ", - заявил Эрдоган в ходе предвыборного выступления.

Турция хорошо наладила отношения с Россией по сирийскому вопросу.

"У нас действительно особые отношения с Путиным", - сказал он, добавив, что Анкара наладила контакты с Россией также по линиям , разведки и военных ведомств.

Внеочередные парламентские и президентские выборы в Турции намечены на 24 июня.

Состоялся телефонный разговор между Президентом Украины Петром Порошенко и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию в мире. Одной из основных тем стал вопрос организации свободной торговли между странами.

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