Звезды одного из самых популярных сериалов века "Игра Престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли в субботу сыграют свадьбу на северо-востоке Шотландии, передает со ссылкой на BBC.

Пара познакомилась на съемках сериала еще в 2012 году. По сюжету Харингтон и Лесли, что исполнили роли Джона Сноу и Игритт, должны были играть влюбленных. О своей помолвке пара объявила еще в сентябре.

Как известно, свадьба должна состояться в шотландском Вордхилл в Абердиншир, где отец актрисы, Себастьян Лесли, имеет чертог.

Еще одна актриса из "Игры престолов", Эмилия Кларк, которая сыграла Дейенерис Таргариен, прибыла в Абердин еще в пятницу.

Как сообщал актеры сериала "Игра престолов" ознакомились со сценарием последнего эпизода сериала.

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