В субботу, 23 июня, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов осужден по тяжелой статье и из-за этого есть некоторые сложности в вопросе его обмена. Об этом пишет РБК.

Песков отметил, что вся сложность обмена Сенцова заключается в том, что его осудили по тяжкой статье - терроризм, а также тот факт, что режиссер не признает себя гражданином России.

"И главное - кто он де-юре, даже если себя россиянином не признает", - сказал он.

Как сообщал svodka.net ранее, здоровье украинского режиссера Олега Сенцова находится под угрозой , кризис может произойти в любой момент.

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