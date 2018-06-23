По данным медиков, причиной смерти бывшего премьера Южной Кореи Ким
Чон Пхиля стало осложнение заболевания, вызванное преклонным
возрастом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ким
Чон Пхиль дважды занимал пост премьера Южной Кореи Фото: ЕРА
Представитель медицинского учреждения рассказал, что причиной
смерти Ким Чон Пхиля стало осложнение заболевания, вызванное его
преклонным возрастом.Ким Чон Пхиль стоял у истоков созданного в
1961 году южнокорейского Национального агентства разведки, которое
возглавлял до 1963 года. Associated Press отмечает, что
политик использовал это ведомство для устранения политических
конкурентов.Ким Чон Пхиль дважды занимал пост премьер-министра
Южной Кореи: в 1971–1975 годах и в период с 1998-го по 2000
годы.Политическую карьеру он завершил в 2004-м.
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