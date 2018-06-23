Дональд Трамп заявил, что продолжает санкций в отношении Северной Кореи на один год, передает со ссылкой на .

"Действия и политика правительства Северной Кореи продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике . Это связано с риском распространения материалов для ядерного оружия на Корейском полуострове ", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Американские санкции против Пхеньяна вводились в 6 этапов - в течение 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017.

Разведка выявила более 3 тыс. Опасных объектов в КНДР. Все они имеют отношение к ракетно-ядерной программы.

Такие данные получили по спутниковым фотографий. Американцы увидели научно-исследовательские институты и заводы, производящие составляющие ракет.

Такие данные могут осложнить переговоры и Северной Кореи по денуклеаризации и собственно проверку ядерных и ракетных объектов КНДР.

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