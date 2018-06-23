Самолет АTR-72-212 российской авиакомпании UTair, выполнявший рейс Екатеринбург - Тюмень, совершил посадку в Тюменском аэропорту Рощино с неисправным турбовинтовым двигателем. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации, передает

На борту были болельщики сборной Перу по футболу, которые направлялись в Москву через Тюмень.

По данным ведомства, дым от масла, что перегорело, попал в салон лайнера через систему кондиционирования. Через некоторое время в салон снова начал поступать чистый воздух.

В Росавиации сообщили, что возгорание двигателя не произошло. Экипаж самолета, который обучен выполнению посадки на одном двигателе, полностью контролировал ситуацию. Угроз безопасности полета не было.

Высадка пассажиров с лайнера прошла в обычном режиме.

Расследованием инцидента занимается комиссия регионального управления Росавиации.

Авиакомпания UTair также подключилась к расследованию. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, идет проверка двигателя на предмет попадания инородного тела при заходе на посадку.

Как сообщал сегодня утром в аэропорту Одессы экстренно сел чартерный самолет перевозчика Yanair рейсом Одесса-Барселона.

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