В столице России состоялся поединок второго тура чемпионата мира по футболу в группе G - Бельгия - Тунис, передает корреспондент .

На 6 минуте за нарушение правил на Азари, сам пострадавший реализовал пенальти. Через десять минут европейцы удвоили преимущество. Выход два в два попадания в нижний угол ворот завершил Лукаку. Однако представитель Африки быстро вернул интригу в игру. На 18 минуте Бронн головой после штрафного переправил игровой снаряд под штангу - 2:1.

В компенсированное время к первому тайму Де Брюйне изысканным пасом разрезал оборону и вывел бомбардира "Манчестер Юнайтед" на свидание с кипером - 3:1. Во втором тайме полностью интригу в противостоянии убили Азар и Бачуайи, причем последний еще попадал в перекладину ворот. На 3-й добавленной минуте гол Хазри несколько подсластил поражение Туниса - 5:2.

Таким образом, бельгийцы почти завоевали себе путевку в 1/8 финала - 6 очков. Далее идет Англия - 3, у Панамы и Туниса ни одного пункта. Однако Англия и Панама имеют игру в запасе.

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