В Ростове-на-Дону сборная Мексики в рамках чемпионата мира по футболу со счетом 2:1 обыграла сборную Южной Кореи. Мексиканцы забили по мячу в каждом тайме Фото: ЕРА Поединок проходил в Ростове-на-Дону.На 26-й минуте счет открыл мексиканец Карлос Вела. Он реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Его соотечественник Хавьер Эрнандес удвоил преимущество своей команды на 66-й минуте. Для Эрнандеса это был 50-й точный удар на чемпионатах мира.Единственный мяч южнокорейцев забил в компенсированное время матча Сон Хын Мин.В групповом турнире Мексика взяла шесть очков в двух поединках. Ранее сборная выиграла у Германии, которая является действующим чемпионом мира.Сегодня в группе F состоится еще один матч, в котором сыграют Германия и Швеция. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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