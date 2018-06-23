В Ростове-на-Дону сборная Мексики в рамках чемпионата мира по
футболу со счетом 2:1 обыграла сборную Южной Кореи. Мексиканцы
забили по мячу в каждом тайме Фото: ЕРА Поединок проходил в
Ростове-на-Дону.На 26-й минуте счет открыл мексиканец Карлос Вела.
Он реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Его
соотечественник Хавьер Эрнандес удвоил преимущество своей команды
на 66-й минуте. Для Эрнандеса это был 50-й точный удар на
чемпионатах мира.Единственный мяч южнокорейцев забил в
компенсированное время матча Сон Хын Мин.В групповом турнире
Мексика взяла шесть очков в двух поединках. Ранее сборная выиграла
у Германии, которая является действующим чемпионом мира.Сегодня в
группе F состоится еще один матч, в котором сыграют Германия и
Швеция.
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