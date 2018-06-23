Прокуратура АРК зафиксировала более 200 иностранцев, посещавших аннексированный Крым в нарушение норм украинского законодательства. Об этом заявил прокурор АРК Гюндуз Мамедов 22 июня во время выступления перед депутатами Верховной Рады Украины, передает со ссылкой на "Крим.Реалии".

По словам Мамедова, привлечения к ответственности за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее является одним из приоритетных направлений работы правоохранительных органов Крыма.

"На сегодняшний день в компетентные органы Турецкой Республики, Республики Австрии и Федеративной Республики Германия направлены запросы об оказании международной правовой помощи по этим уголовным производствам. Готовятся запросы и в другие страны", - уточнил Гюндуз Мамедов.

Он добавил, что Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в 5 уголовных производствах по фактам незаконного мероприятия более 600 судов в закрытые порты Крыма.

"В ходе их расследования сообщено о подозрениях четырем капитанам, трое из которых объявлены в розыск, а также судами по ходатайству прокуратуры арестованы четыре судна, два из которых - иностранные", - сказал прокурор Мамедов.

Приглашая иностранных граждан на территорию оккупированного Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его аннексию, добавил он.

Как сообщал правоохранительные органы осуществляют досудебное расследование в 23 уголовных производствах по фактам преследования журналистов в Крыму.

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