Боевики значительно активизировали свои действия на мариупольском направлении, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. По данным украинской разведки, боевики потеряли военный автомобиль "Урал" Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook "В Донецкой области враг вел огонь из стрелкового оружия и минометов калибром 120 мм по защитникам населенного пункта Каменка, а наши позиции у Степного и Песок подверглись обстрелам из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/394111891081433 На мариупольском направлении враг значительно активизировал свои действия, отметили в штабе."Четыре раза боевики применили тяжелое артиллерийское вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Снаряды калибра 122 мм прицельно летели в сторону наших позиций близко Лебединского, Талаковки, два раза – в сторону Водяного. Из АГС-17 и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Широкино", – сообщили в пресс-центре.По данным украинской разведки, боевики потеряли военный автомобиль "Урал".Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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