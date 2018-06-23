Украины на 23 июня установил курс доллара на уровне 26,23 грн. Это на 7 коп. меньше, чем было вчера.

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Евро подорожал на 21 коп. Стоит 30,56 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

В обменниках доллар покупают по 26,11 грн, продают по 26,19 грн.

За евро предлагают 30,54 грн. Продают по 30,63 грн.

Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 41 коп.

2018 году правительство Украины должно отдать внешний долг в $5 млрд. Всего с 2005 по 2013 годы Украина получила $50 млрд кредитов.

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