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Лидер O.Torvald Галич: Я знаю артистов, которые выступают на квартирниках в РФ
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02.01.2018 14:32
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Фронтмен группы O.Torvald Евгений Галич заявил, что некоторые
украинские артисты в РФ рассказывают о реальной ситуации в Украине.
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Галич: Больше слушай и делай, меньше говори Фото: Аня Мурзіна
/ Facebook Об этом он рассказал в эфире канала News One."Я знаю
артистов, которые выступают на квартирниках в РФ, проводят
творческие встречи и говорят на них о ситуации в Украине", –
сказал музыкант.Он признался, что недавно принял решение в быту
говорить на украинском языке, невзирая на то, что вырос в
русскоязычной среде. При этом музыкант подчеркнул, что спекуляция
на языковом вопросе неприемлема."Нам проще спекулировать и говорить
о языке агрессора, чем сосредоточиться на более важных
вещах", – сказал он."Больше слушай и делай, меньше
говори", – поделился Галич советом, полученным от своего
отца.Группа O.Torvald стала победителем украинского
национального отбора 25 февраля 2017 года на "Евровидение 2017".
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