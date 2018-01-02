Фронтмен группы O.Torvald Евгений Галич заявил, что некоторые украинские артисты в РФ рассказывают о реальной ситуации в Украине. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Галич: Больше слушай и делай, меньше говори Фото: Аня Мурзіна / Facebook Об этом он рассказал в эфире канала News One."Я знаю артистов, которые выступают на квартирниках в РФ, проводят творческие встречи и говорят на них о ситуации в Украине", – сказал музыкант.Он признался, что недавно принял решение в быту говорить на украинском языке, невзирая на то, что вырос в русскоязычной среде. При этом музыкант подчеркнул, что спекуляция на языковом вопросе неприемлема."Нам проще спекулировать и говорить о языке агрессора, чем сосредоточиться на более важных вещах", – сказал он."Больше слушай и делай, меньше говори", – поделился Галич советом, полученным от своего отца.Группа O.Torvald стала победителем украинского национального отбора 25 февраля 2017 года на "Евровидение 2017". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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