Спикер Белого дома Сара Сандерс, которую попросили покинуть ресторан из-за ее работы на президента США Дональда Трампа, отметила, что действия владелицы ресторана говорят "гораздо больше". Заведение находится в штате Вирджиния Фото: The Red Hen / Facebook "Прошлым вечером хозяин Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, сказала мне покинуть заведение, потому что я работаю на президента Трампа, и я вежливо ушла. Ее действия говорят о ней гораздо больше, чем обо мне", – написала она.Сандерс отметила, что всегда старается относиться с уважением к тем, с кем не согласна."И буду продолжать поступать так же", – подчеркнула спикер администрации Трампа. Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so — Sarah Sanders (@PressSec) 23 июня 2018 г. Спикером Белого дома Сандерс стала в июле 2017 года, заменив на посту Шона Спайсера, который проработал в администрации Трампа меньше года.13 июня 2018 года телеканал CBS News сообщил, ссылаясь на информированные источники, близкие к администрации Трампа, что Сандерс планирует в конце года покинуть свой пост. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



