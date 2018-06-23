Украинская детская писательница Лариса Ницой отметила, что слово "Русь" было украдено российскими царями у украинцев, а россияне должны называться московитами. Ницой: Нам все равно, как россияне считают, нам главное, как украинцы считают Фото: Володимир Осипенко / Facebook "Вы знаете, как они стали русскими? Российские цари сначала украли у нас название "Русь". Они ведь были московитами... Но Русь – это наше. У ваших родителей украли хату, а вы говорите, что владельцы – те, кто украли. Они у нас стырили все... Мы с вами русские на самом деле, а они – московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ – мы сегодня Германия", – заявила Ницой.По ее словам, окончательную русификацию московитов провела императрица Екатерина II."Нам все равно, как они считают, нам главное, как украинцы считают. Мы на Китай говорим "Китай", но китайцы используют свое название", – подчеркнула Ницой.В феврале этого года писательница возмутилась количеством русскоязычных в Киеве, 5 июня Ницой ушла с допроса в Службе безопасности Украины из-за русскоязычных сотрудников ведомства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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