В Кривом Роге мужчина пытался сжечь себя у стелы, посвященной погибшим воинам АТО.передает со ссылкой на .

Он вылил на себя жидкость для поджигания костров и поджег одежду, передает Первый криворожский.

Все могло закончиться трагически, однако продавцы из ближайшего магазина смогли спасти мужчину. Они обливали его водой, а также разорвали горящую футболку. Когда огонь удалось погасить, на место происшествия вызвали медиков и правоохранителей.

Отмечается, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, также у него нашли обложку удостоверения участника боевых действий. Мужчину госпитализировали в больницу, правоохранители внесли случай в журнал единого учета событий.

В Пологах Запорожской области при сжигании сухой травы на собственном дворе погибла 77-летняя женщина. Утром она убирала на своем дворе. Когда подожгла остатки сухой травы, огонь перекинулся ей на одежду.

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