Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 23 июня, около полудня на автодороге Ковель - Жовква близко от города Великие Мосты в Сокольском районе на Львовщине, передает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП во Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля “Шкода Октавия”, 59-летний житель города Обухов, вероятно, заснул за рулем, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения. Водители “Тойоты” и “Мицубиси”, что двигались ему навстречу, вовремя отреагировали на ситуацию, съехали в кювет и таким образом сумели избежать столкновения. Пострадавших в этих автомобилях нет.

“Однако на встречной полосе „Шкода“ столкнулась с микроавтобусом ”Фольксваген ЛТ“, которым управлял 35-летний житель Волынской области. На момент столкновения в микроавтобусе находилось девять пассажиров — все иностранцы. Одна из женщин-пассажиров от полученных травм скончалася, еще семь доставлены в медицинское учреждение, врачи устанавливают им диагнозы. Также госпитализирован водитель „Октавии“. Водитель микроавтобуса от медицинской помощи отказался”, - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — к лишению свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира