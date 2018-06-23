Комиссия по вопросам наименований поддержала наименование безымянного сквера возле российского посольства в честь Бориса Немцова. Об этом сообщила пресс-служба , передает со ссылкой на .

Сквер расположен на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

"Сегодня на заседании комиссии были оглашены результаты общественных слушаний. Результаты почти 50/50: 357 голосов "за" и 354 "против". Члены комиссии определились: 15 - "за" и 2 "воздержались". "Против" не проголосовал никто. Поэтому теперь, согласно процедуре, городскому голове рекомендовано внести соответствующее представление о наименовании сквера в честь Бориса Немцова в ", - сказал заместитель председателя Алексей Резников.

По его словам, теперь решение за депутатами.

Комиссия по вопросам наименований #КМДА поддержала наименования сквера возле российского посольства в честь Бориса #Нємцов'а - https://t.co/EmhQyEHjA1#Київ pic.twitter.com/ewHjOklJPf

— (@kmda_official) 22 июня 2018 г.

Напомним, в 2016 году в Праге трое чешских активистов обратились в городской совет с инициативой переименовать одну из площадей города в честь Немцова. На этой площади расположено посольство России в Чехии.

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