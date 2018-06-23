|Делегация "Зари" пройдет стажировку в мадридском "Реале"
|23.06.2018 20:04
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Луганская "Заря" сообщила о новой детали при переходе вратаря Андрея Лунина в мадридский "Реал", сообщает со ссылкой на пресс-службу "бело-черных".
Суть одной договоренности, которая была достигнута руководством луганской "Зари" и мадридского "Реала" во время вчерашних переговоров заключается в следующем - сотрудники украинского клуба, которые участвуют в тренировочном процессе, будут отправлены на стажировку в "Реал".
Отмечено, что в планах "Зари", по словам генерального директора Сергея Рафаилова, отправить в Мадрид шесть человек.
Напомним, что вчера "Реал" объявил о трансфере Лунина в свое состояние.
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