У самолета Boeing737-301 рейса Одесса–Барселона в ходе набора высоты остановился правый двигатель. Борт смог вылететь только спустя 12 часов, сообщило местное издание "Думская". Самолет вылетел в Барселону сегодня вечером Фото: aeronautica.online "Рейс должен был вылетать из Одессы. Он взлетел, однако вернулся обратно. На борту находились около 100 пассажиров", – говорится в сообщении.Пассажиры рейса, которые являются жителями Одессы, разъехались по домам, остальных разместили в отеле. Они ждали информации о времени полета.В авиакомпании отказались комментировать причины случившегося.По данным издания "Думская", у самолета Boeing737-301 в ходе набора высоты остановился правый двигатель.В 18:50 пассажиры рейса вылетели в Барселону тем же самолетом авиакомпании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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