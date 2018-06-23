У самолета Boeing737-301 рейса Одесса–Барселона в ходе набора
высоты остановился правый двигатель. Борт смог вылететь только
спустя 12 часов, сообщило местное издание "Думская". Самолет
вылетел в Барселону сегодня вечером Фото: aeronautica.online "Рейс
должен был вылетать из Одессы. Он взлетел, однако вернулся обратно.
На борту находились около 100 пассажиров", – говорится в
сообщении.Пассажиры рейса, которые являются жителями Одессы,
разъехались по домам, остальных разместили в отеле. Они ждали
информации о времени полета.В авиакомпании отказались
комментировать причины случившегося.По данным издания "Думская", у
самолета Boeing737-301 в ходе набора высоты остановился
правый двигатель.В 18:50 пассажиры рейса вылетели в Барселону
тем же самолетом авиакомпании.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира