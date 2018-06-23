В установили рекорд восхождения на небоскреб на велосипеде, его поставил поляк Кристиан Герба.

Мужчина прошел на велосипеде 35 этажей здания многофункционального комплекса Gulliver (888 ступенек) за 17 минут 10 секунд,передает со ссылкой на .

"Возможно, это не самый высокий дом, который я одолел, но это мое самое быстрое восхождение. Еще никогда я так быстро не поднимался", - прокомментировал свой рекорд спортсмен.

Кристиан Герба имеет еще пять рекордов, которые попали в Книгу Гиннеса, он преодолел на велосипеде лестницы 14 небоскребов в 10 странах на четырех континентах. Установление рекорда в Украине организовали Польская туристическая организация и МФК Gulliver.

"Сложность восхождений Кристиана в том, что, преодолевая препятствия на велосипеде, он не может иметь никакой опоры, только колеса его велосипеда могут контактировать с лестницей", - рассказали организаторы.

Украинский электробайк Delfast занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Ему удалось установить мировой рекорд по дальности пробега на одном заряде.

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