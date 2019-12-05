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Построим стену: у Зеленского озвучили план "Б" по Донбассу
05.12.2019 15:38
Украина готова построит стену на Донбассе в случае провала переговоров в Париже
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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