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Построим стену: у Зеленского озвучили план "Б" по Донбассу
05.12.2019 15:38
Украина готова построит стену на Донбассе в случае провала переговоров в Париже Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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