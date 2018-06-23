соперник 8 раз нарушал режим прекращения огня, в пяти случаях из запрещенного минскими договоренностями вооружения. По данным разведки сегодня российские оккупационные войска потеряли военный автомобиль "Урал", передает со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщили в пресс-центре, на Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, которое недавно страдало от многочисленных обстрелов, днем ​​было тихо.

"В Донецкой области враг вел огонь из стрелкового оружия и минометов калибром 120 мм по защитникам населенного пункта Каменка, а наши позиции у Степного и Песок подверглись обстрелам из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении враг значительно активизировал свои действия. Российские оккупационные войска 4 раза применили тяжелое артиллерийское вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Снаряды калибром 122 мм прицельно летели в сторону наших позиций близко Лебединского, Талаковки и два раза - Водяного. С АГС-17 и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Широкино", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что Объединенные силы полностью контролируют ситуацию и адекватными ответами заставляют врага прекратить огонь.

"... в ходе боевых действий сегодня ранения получили четверо наших защитников", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, сегодня российские оккупационные войска потеряли военный автомобиль "Урал".

Как сообщал двое украинских бойцов получили ранения с начала суток на Донбассе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира