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Нападающий сборной Украины отметился дублем за "Гент"
23.06.2018 20:19

Бельгийский "Гент" сборника Романа Яремчука и защитника Игоря Пластуна начал активную подготовку к новому сезону, информирует со ссылкой на ФФУ.

В рамках традиционного розыгрыша Кубка Корнелиса команда нападающего сборной Украины разгромила своих земляков из любительского "Гента" - 8: 0. На счету Яремчука, который появился на поле после перерыва, два забитых мяча.

Новичок бельгийцев Пластун, также сумел отличиться - в его активе один гол.

Напомним, что Пластун только в этом месяце пополнил ряды "Гента".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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