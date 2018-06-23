|Нападающий сборной Украины отметился дублем за "Гент"
|23.06.2018 20:19
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Бельгийский "Гент" сборника Романа Яремчука и защитника Игоря Пластуна начал активную подготовку к новому сезону, информирует со ссылкой на ФФУ.
В рамках традиционного розыгрыша Кубка Корнелиса команда нападающего сборной Украины разгромила своих земляков из любительского "Гента" - 8: 0. На счету Яремчука, который появился на поле после перерыва, два забитых мяча.
Новичок бельгийцев Пластун, также сумел отличиться - в его активе один гол.
Напомним, что Пластун только в этом месяце пополнил ряды "Гента".
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