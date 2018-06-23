Бельгийский "Гент" сборника Романа Яремчука и защитника Игоря Пластуна начал активную подготовку к новому сезону, информирует со ссылкой на ФФУ.

В рамках традиционного розыгрыша Кубка Корнелиса команда нападающего сборной Украины разгромила своих земляков из любительского "Гента" - 8: 0. На счету Яремчука, который появился на поле после перерыва, два забитых мяча.

Новичок бельгийцев Пластун, также сумел отличиться - в его активе один гол.

Напомним, что Пластун только в этом месяце пополнил ряды "Гента".

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