|СБУ задержала россиян, требовали деньги у украинских бизнесменов
|23.06.2018 20:22
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Организатор банды и трое его сообщников - уроженцы Северного КавказаСотрудники Службы безопасности задержали четырех граждан России, требовали с двух украинских предпринимателей $ 70 тысяч.
Фото: ssu.gov.ua
"Организатор банды и трое его сообщников, уроженцы Северного Кавказа, двое из которых ранее судимы за вымогательство и похищение людей, действовавших на территории Киевской и Черкасской областей", - сообщает пресс-служба СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Задержанные требовали от киевского бизнесмена $ 35 тысяч за якобы охрану его отеля.
Применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" такую же сумму в коммерсанта из Умани, который занимался организацией проживания хасидов во время ежегодного паломничества на могиле их духовного лидера - цадика Раби Нахмана.
Правоохранители задержали злоумышленников в Киеве во время получения "транша" в размере $ 8000 от одного из бизнесменов.
Им объявлено о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК.
Напомним, в Киеве суд отпустил под залог участников организованной преступной группировки, которая грабила людей с большими суммами денег.
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