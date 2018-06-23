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СБУ задержала россиян, требовали деньги у украинских бизнесменов
23.06.2018 20:22
СБУ задержала россиян, требовали деньги у украинских бизнесменов
Организатор банды и трое его сообщников - уроженцы Северного Кавказа
Сотрудники Службы безопасности задержали четырех граждан России, требовали с двух украинских предпринимателей $ 70 тысяч.
СБУ задержала россиян, требовали деньги у украинских бизнесменов Фото: ssu.gov.ua

"Организатор банды и трое его сообщников, уроженцы Северного Кавказа, двое из которых ранее судимы за вымогательство и похищение людей, действовавших на территории Киевской и Черкасской областей", - сообщает пресс-служба СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Задержанные требовали от киевского бизнесмена $ 35 тысяч за якобы охрану его отеля.
 
Применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" такую ​​же сумму в коммерсанта из Умани, который занимался организацией проживания хасидов во время ежегодного паломничества на могиле их духовного лидера - цадика Раби Нахмана.
 
Правоохранители задержали злоумышленников в Киеве во время получения "транша" в размере $ 8000 от одного из бизнесменов.
 
Им объявлено о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК.
 
Напомним, в Киеве суд отпустил под залог участников организованной преступной группировки, которая грабила людей с большими суммами денег.
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