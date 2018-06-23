В Никополе на Днепропетровщине задержали 29-летнюю женщину, которая обворовывала пьяных мужчин на улицах города, возле кафе, баров.передает со ссылкой на .

Женщина знакомилась с пьяными мужчинами и под предлогом позвонить просила телефон, с которым отходила. Когда хозяин вспоминал о нем, женщину уже найти не удавалось. Об этом сообщили в отделе коммуникации области.

"Как выяснили полицейские, ранее в отношении 29-летней женщины несколько дел уже были направлены в суд за кражи и ограбления. Задержать ее удалось после очередного преступления. Один телефон правоохранители изъяли и вернули владельцу", говорится в сообщении.

Суд избрал мошеннице мера пресечения - содержание под стражей. Ей грозит до 3 лет за решеткой.

В Малиновском районе Одессы доказали вину мошенника, который влюблял в себя женщин, играл на их чувствах и обворовывал. В целом "собрал" 150 тысяч долларов.

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