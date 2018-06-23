В Киевской области произошло ДТП с участием автобуса и микроавтобуса, в результате которого погибли два человека, а 12 пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Информация об аварии появилась около 15:00. По предварительной информации, грузовик Renault выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом "Рута", - говорится в сообщении.

На месте погибли водитель грузовика и пассажирка автобуса - девочка 13 лет. 12 пострадавших доставлены в больницу с различными телесными повреждениями.

Сейчас сотрудники работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, в Александрии в результате ДТП два человека погибли и еще один получил травмы.

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