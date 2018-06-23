Диетологи поделились информацией о полезных свойствах каждого популярного летнего напитка, передает Newsyou.info.

Известно, что в составе любого напитка содержатся и полезные и вредные вещества. Однако важно подобрать именно тот напиток, который будет питательным.

Диетологи назвали семь самых полезных напитков и их свойства:

Гранатовый сок - улучшает состав крови и предупреждает анемию, а также способствует снижению артериального давления и защищает сердечно-сосудистую систему.

Мятный чай - успокаивает нервную систему, устраняет бессонницу, восстанавливает кровяное давление и препятствует его повышению.

Ромашковый чай - как и мятный, обладает успокоительным эффектом, но еще и уничтожает патогенные бактерии, попавшие в организм извне.

Кефир и другие молочнокислые напитки - улучшают пищеварение, восстанавливают микрофлору кишечника и ускоряют обмен веществ.

Клюквенный морс - укрепляет иммунную систему организма за счет высокой концентрации витамина С.

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Зеленый чай - является природным антиоксидантом, очищающим организм от вредных веществ. Также, этот напиток способствует похудению, потому что ускоряет обменные процессы в пищеварительном тракте.

Вода - это самый доступный напиток, который могут себе позволить все без исключения. Вода насыщает организм кислородом, выводит токсины, запускает работу кишечника, очищает сосуды, благотворно воздействует на сосуды.

Пейте вышеперечисленные напитки каждый день и будете чувствовать себя здоровее день ото дня.

Как сообщал svodka.net, регулярное потребление кофе оказывает положительное воздействие на митохондрии и способствует защите клеток сердечно-сосудистой системы от повреждений.

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