Вчера, 22 июня в 19:30 в городе Буск на ул. Шевченко водитель "ЗАЗ - Таврия" наехал на восьмилетнюю девочку на велосипеде. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает со ссылкой на "Гал-инфо".

Ребенок, жительница города Желтые Воды Днепропетровской области, в результате ДТП получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и была госпитализирована в Бускую ЦРБ.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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