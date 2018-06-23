На момент столкновения в микроавтобусе находилось девять пассажиров – все иностранцы Фото: pixabay.com Инцидент произошел возле города Великие Мосты Сокальского района.По данным правоохранителей, водитель автомобиля Skoda Octavia, 59-летний житель города Обухов, вероятно, заснул за рулем, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения.Водители автомобилей Toyota и Mitsubishi, которые двигались ему навстречу, вовремя отреагировали на ситуацию, съехали в кювет и сумели избежать столкновения. Пострадавших в этих автомобилях нет.Однако на встречной полосе Skoda столкнулась с микроавтобусом Volkswagen LT, которым управлял 35-летний житель Волынской области. На момент столкновения в микроавтобусе находилось девять пассажиров – все иностранцы.Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье Уголовного кодекса Украины "нарушение правил безопасности дорожного движения".По данным агентства УНИАН, все пострадавшие являются гражданами Беларуси. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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