На момент столкновения в микроавтобусе находилось девять пассажиров
– все иностранцы Фото: pixabay.com Инцидент произошел возле города
Великие Мосты Сокальского района.По данным правоохранителей,
водитель автомобиля Skoda Octavia, 59-летний житель города Обухов,
вероятно, заснул за рулем, в результате чего автомобиль выехал на
полосу встречного движения.Водители автомобилей Toyota и
Mitsubishi, которые двигались ему навстречу, вовремя отреагировали
на ситуацию, съехали в кювет и сумели избежать столкновения.
Пострадавших в этих автомобилях нет.Однако на встречной полосе
Skoda столкнулась с микроавтобусом Volkswagen LT, которым
управлял 35-летний житель Волынской области. На момент столкновения
в микроавтобусе находилось девять пассажиров – все
иностранцы.Правоохранители устанавливают обстоятельства
происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства
по статье Уголовного кодекса Украины "нарушение правил безопасности
дорожного движения".По данным агентства УНИАН, все пострадавшие
являются гражданами Беларуси.
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