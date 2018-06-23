По информации организаторов митинга, взорвалась граната, которую неизвестный якобы пытался бросить на сцену, когда на ней находился глава эфиопского правительства

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Амир Аман.

"Один человек скончался в больнице "Черный лев", я хотел бы выразить соболезнования родным и эфиопском народа", - цитирует министра DW.

Министр назвал произошедшее "печальным".

"Но это никогда не нарушит нашего единства", - добавил Амир Аман.

Взрыв прогремел через несколько минут после выступления Абия Ахмеда на митинге. По словам премьера, этот несчастный случай был "неудачной попыткой сил, которые не хотят видеть Эфиопию объединенной". По информации организаторов митинга, взорвалась граната, которую неизвестный якобы пытался бросить на сцену, когда на ней находился глава эфиопского правительства. Впрочем, как отмечает агентство AFP со ссылкой на собственного корреспондента на месте событий, взрыв был незначительным, но вызвал панику в толпе.

Ахмед возглавил правительство Эфиопии в апреле этого года после того, как его предшественник Хайлемариам Десалень ушел в отставку. Став премьером, он провозгласил курс на реформирование страны.

Напомним, в Эфиопии военные по ошибке убили девять гражданских и ранили двенадцать.