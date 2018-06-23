Дорогие иномарки, антиквариат, картины, недвижимость, все это обычно можно увидеть в декларациях многих депутатов. Однако, если дойти до раздела о финансовых обязательствах, то становится понятно, что депутаты кроме роскошного имущества, могут иметь и миллионные долги.

Аналитики проекта "Декларации" назвали Топ-5 крупнейших должников между украинских депутатов, передает со ссылкой на .

Начинает пятерку депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник, который должен " Банку" и "ПриватБанку" 316 млн гривен. Верховный суд запретил чиновнику выезжать за пределы Украины пока он не погасит долги. При этом государственная исполнительная служба ежемесячно взимает с депутата 20% зарплаты (около 4 тысяч), несложно посчитать, что таким образом депутат будет отдавать долг более 6 тысяч лет.

Второй в топе нардеп Игорь Котвицкий, который уже 10 лет должен $ 11 млн бывшему заместителю мэра Симферополя Нариману Хаялиеву. Сумма его долга в пересчете на национальную валюту по состоянию 31 декабря 2017 составляет более 308 млн гривен.

На третьем месте Юлия Левочкина, которая задолжала $ 5 млн своей же кипрской оффшорной компании Serada Enterprises Limited. Еще полмиллиона гривен она должна отдать за услуги бронирования авиаперевозок. Таким образом, на декабрь 2017 долги Левочкиной составляли 142 млн гривен.

Четвертый в списке должников хозяин харьковского рынка "Барабашово", мультимиллионер . Он должен деньги "Сбербанку", антиквару Руслану Шапиро, депутату Харьковского облсовета Андрею Стронову, экс-прокурору Крыма Василию Синчуку и даже своему отцу Борису Фельдману. Общая сумма долга составляет 85,5 млн гривен.

И закрывает топ-5 рейтинга парламентарий Ярослав Дубневич. Согласно декларации, его жена заняла у самого же Дубневича 72,8 млн гривен.

В общем, депутаты официально задекларировали 1 млрд 460 млн гривен долгов. Однако, реальная цифра может быть иной. Так Марьяна Мотрунич год назад рассказывала о миллиардных кредитах.

В этом году правительство Украины должно отдать внешний долг в $ 5 млрд. Всего с 2005 по 2013 годы страна заняла $ 50 млрд. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман.

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