Для начала обрати внимание на ботву ананаса – у хорошего спелого фрукта она густая, плотная, цельная. Листики должны легко отпадать – это означает, что ананас спелый и скорее только вкусный.

Корка у ананаса должны быть неповрежденная, упругая. Слишком твердый ананас - не поспел. Корка должна быть зеленоватого цвета, наличие же на ней пятен говорит о том, что ананас испорчен и начал гнить.

Можно определить спелость ананаса похлопав по нему ладонью. Если при этом хлопки будут глухие, то фрукт созревший, звонкий же звук скажет о незрелости или сухости продукта.

Спелый ананас на вкус сладкий, без вяжущего ощущения во рту. Интенсивный запах скажет о перезрелости, следовательно отложи такой в сторонку. Мякоть спелого ананаса желтая, недозревший же фрукт бледной окраски.

Неочищенные ананасы не следует хранить в холодильнике – они не любят холода.

Спелые ананасы доставляют самолетами и цена их существенно выше, чем недозревших, которые везут дольше. Поэтому стоимость – тоже немаловажный фактор при выборе хорошего фрукта.

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