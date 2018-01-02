НБУ изменил порядок регистрации и лицензирования банков

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в положение о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений.

Как сообщается на веб-сайте НБУ, согласно постановлению центробанка №146 от 28 декабря 2017 года, которое вступило в силу 30 декабря, в случае изменения доли при приобретении или увеличении существенного участия в банке, для лиц, которые по объективным причинам не имеют возможности получить согласование НБУ до фактического приобретения или увеличения существенного участия в банке, например, в случае получения ими наследства, будет существовать специальный правовой механизм легализации их статуса, как владельцев существенного участия в банке.

В то же время НБУ ужесточил требования к лицам, которые в результате приобретения или увеличение существенного участия становятся контроллерами банков. Так, обязательным условием для согласования приобретения лицом контроля над банком, который нуждается в дополнительной капитализации, является подтверждение им источников происхождения средств, которые будут направляться на такую капитализацию. Установлена обязанность этого лица подать в НБУ трехлетний бизнес-план деятельности банка, указав в нем, в том числе, потребность в дальнейшей капитализации банка и источники ее финансирования.

Как отмечается в сообщении, благодаря новым требованиям НБУ будет иметь возможность уже на стадии согласования существенного участия понимать планы покупателя по развитию банка. Также регулятор сможет оценить заранее его возможности предоставлять банку финансовую поддержку в будущем.

Кроме того, с целью обеспечения потребностей лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения НБУ обязал банки придерживаться нормативов по созданию беспрепятственной жизненной среды для таких групп населения при открытии своих обособленных подразделений.

Согласно новой редакции положения банки, к которым была применена мера воздействия в виде ограничения осуществления отдельных видов операций, смогут начинать новый вид деятельности или предоставлять новый вид финансовых услуг в случае, если их осуществление не ограничивается соответствующим решением о применении меры воздействия и не приведет к негативным последствиям для банка, его кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, из положения исключена норма относительно предоставления в НБУ документов, заверенных оттисками печатей, и требование относительно нотариального заверения копий документов, если такое требование не установлено законом.