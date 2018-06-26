только 71 из 74 освобожденных в декабре заложников на Донбассе получили денежную компенсацию в размере 100 тысяч гривен. Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил в своем Facebook, передает

"Из 74 освобожденных из плена в декабре 2017 года, 71 человеку средства компенсации в размере 100 тысяч гривен уже перечислены", - сообщил Тука.

В комментариях он отметил, что остальным трем не выплатили компенсацию по разным причинам.

"У одного проблемы с паспортом, двое не обратились за средствами", - отметил он.

Как сообщал 27 декабря 2017 года состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.

Напомним, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что Украине удалось найти или вернуть с оккупированных территорий 3224 пленников.

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