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Идея дня: свадебный лимузин напрокат
24.06.2018 14:55
Идея дня: свадебный лимузин напрокат

Есть несколько хитростей, с помощью которых транспортные фирмы могут дать молодоженам неточную информацию о своих авто. Мы познакомим тебя с ними.

  1. Фото свадебного авто на сайте не соответствует состоянию машины в реальности.
  2. В салоне свадебного могут не работать некоторые функции (например, кондиционер). Поэтому не пожалей времени на проверку салона лимузина.
  3. Оплачивая услуги водителя свадебного лимузина, убедись в том, что они будут предоставлены в полной мере. Для этого внимательно читай договор с транспортной фирмой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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