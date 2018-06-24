Идея дня: свадебный лимузин напрокат
Есть несколько хитростей, с помощью которых транспортные фирмы
могут дать молодоженам неточную информацию о своих авто. Мы
познакомим тебя с ними.
- Фото свадебного авто на сайте не соответствует состоянию машины
в реальности.
- В салоне свадебного могут не работать некоторые функции
(например, кондиционер). Поэтому не пожалей времени на проверку
салона лимузина.
- Оплачивая услуги водителя свадебного лимузина, убедись в том,
что они будут предоставлены в полной мере. Для этого внимательно
читай договор с транспортной фирмой.
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