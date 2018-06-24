Есть несколько хитростей, с помощью которых транспортные фирмы могут дать молодоженам неточную информацию о своих авто. Мы познакомим тебя с ними.

Фото свадебного авто на сайте не соответствует состоянию машины в реальности. В салоне свадебного могут не работать некоторые функции (например, кондиционер). Поэтому не пожалей времени на проверку салона лимузина. Оплачивая услуги водителя свадебного лимузина, убедись в том, что они будут предоставлены в полной мере. Для этого внимательно читай договор с транспортной фирмой.

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