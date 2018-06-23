В Бориспольском районе Киевской области в замаскированном тайнике в лесопосадке сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили запас тяжелого оружия и боеприпасов,передает со ссылкой на .

"Оперативники спецслужбы изъяли из тайника двенадцать гранат РГД-5, одну гранату РГО, шестьдесят шесть гранатоментих выстрелов к подствольному гранатомету, три гранатомета РПГ-22, пятнадцать РПГ-7, один РПГ-18, семнадцать мин 76-го калибра, большое количество патронов различного калибра, два запала к УЗРГМ, двадцать маршевых двигателей к ручному гранатомету РПГ-7, шесть сорока миллиметровых освещаемых патронов и один сигнальный патрон ", - передает пресс-служба .

Следователи открыли уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются оперативные действия для установления организаторов тайника и путей поступления средств поражения на территорию столичного региона.

Россия назвали "одиозной и опасной" резолюцию Генассамблеи с требованием вывести российские войска из Приднестровья. Рассматриваем эту инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, сказали российские дипломаты.

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