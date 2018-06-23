По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали иностранцы

По данным полиции, авария произошла около полудня сегодня, 23 июня, около города Великие Мосты.

Водитель легкового автомобиля "Шкода" выехал на полосу встречного движения. Два легковых автомобиля - "Тойота" и "Мицубиши" - вовремя заметили автомобиль и съехали в кювет. Никто в этих автомобилях не пострадал.

"Шкода" врезалась в микроавтобус "Фольксваген", где, кроме водителя, находились девять иностранцев.

Одна из пассажирок в результате столкновения погибла на месте аварии, остальные пассажиры получили травмы, госпитализированы семеро из них. Также попал в больницу водитель "Шкоды", а водитель микроавтобуса от госпитализации отказался.

По предварительным данным, водитель "Шкоды" заснул за рулем.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, близко Харькова легковушка сбила четырех велосипедистов. В результате ДТП погибла 29-летняя женщина, еще двое подростков попали в больницу.