Кабинет министров Украины уволил подозреваемого в работе на спецслужбы РФ заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова. Об этом сообщили в правительственном секретариате, сообщают Українські новини . "Ежов Станислав Станиславович уволен с 21.12.2017 с должности заместителя руководителя протокола премьер-министра в соответствии с приказом государственного секретаря Кабинета Министров", - говорится в сообщении. Стоит отметить, что представление на увольнение подал руководителем аппарата премьер-министра. Как сообщал MIGnews.com.ua, переводчику премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, которого подозревают в работе на Главное разведывательное управление Генерального Штаба Российской Федерации, суд избрал меру пресечения. Обвиняемый в государственной измене Станислав Ежов предоставлял российским спецслужбам информацию о зарубежных поездках и зарубежных переговорах премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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