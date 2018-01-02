|Правительство уволило подозреваемого в госизмене переводчика Гройсмана
|02.01.2018 14:38
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Кабинет министров Украины уволил подозреваемого в работе на спецслужбы РФ заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова. Об этом сообщили в правительственном секретариате, сообщают Українські новини.
"Ежов Станислав Станиславович уволен с 21.12.2017 с должности заместителя руководителя протокола премьер-министра в соответствии с приказом государственного секретаря Кабинета Министров", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что представление на увольнение подал руководителем аппарата премьер-министра.
Как сообщал MIGnews.com.ua, переводчику премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, которого подозревают в работе на Главное разведывательное управление Генерального Штаба Российской Федерации, суд избрал меру пресечения.
Обвиняемый в государственной измене Станислав Ежов предоставлял российским спецслужбам информацию о зарубежных поездках и зарубежных переговорах премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
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