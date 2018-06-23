В войне с Ираном никто не заинтересован, заявил государственный секретарь США Майк Помпео. Помпео: В интересах Тегерана не пытаться разрабатывать ядерное оружие Фото: ЕРА По словам Помпео, какова бы ни была судьба международного ядерного соглашения с Ираном, в интересах Тегерана не пытаться разрабатывать ядерное оружие.При этом госсекретарь уточнил, что о военных действиях против Ирана речь не идет, а он имеет ввиду моральное осуждение и экономическое давление.Помпео подчеркнул, что в войне с Ираном не заинтересован никто.8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По его словам, Тегеран обманывал мировое общество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.Иранский президент Хасан Рухани отметил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.Решение Трампа поддержали Израиль и Саудовская Аравия, но осудили лидеры Европейского союза, генсек ООН Антониу Гутерриш и министерство иностранных дел РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки помпео что сша ираном ядерного Теги: мир