В Украине может появиться требование рекламировать товары и услуги исключительно на государственном языке. Дело в том, что 22 июня группа народных депутатов внесла в парламент законопроект, который запрещает рекламировать нашей стране что бы то ни было на негосударственном языке.передает со ссылкой на .

Документ делает только одно исключение. Как отмечает , в рекламе можно использовать иностранное написание торговых марок, если они были зарегистрированы в нашей стране на соответствующем языке. Все прочее должно быть переведено на украинский.

Причина внезапного внимания парламентариев к языковому вопросу объясняется просто: в настоящий момент этот вопрос в нашей стране вообще никак не урегулирован. Скандальный закон 2012 года Конституционный суд отменил 28 февраля 2018 года. А новых правил Рада до сих пор так и не приняла.

В то же время, закон о рекламе, определяя язык рекламных сообщений, ссылается на 26-ю статью уже несуществующего закона "Об основах государственной языковой политики". Которая, между тем, позволяла рекламировать в Украине товары и услуги на каком угодно языке.

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