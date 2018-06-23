Национальная транспортная стратегия Украины предусматривает полный отказ от маршруток

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Емельян во время официального объявления о начале внедрения Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года "Drive Ukraine".

По словам Емельяна, "Drive Ukraine 2030" предусматривает, в частности, полный отказ от "маршруток".

"Свободный рынок торпедирует переход к комфортабельных неолайнерив", - отмечают в Мининфраструктуры.

Напомним, 30 мая 2018 Кабинет Министров Украины одобрил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года "Drive Ukraine 2030". Над документом работала команда Министерства инфраструктуры Украины вместе с европейскими экспертами в области транспорта при поддержке представительства ЕС в Украине и Европейской Комиссии.

"Инфраструктурный прорыв - это создание новой реальности, а не ремонт старой. Национальная стратегия-2030 Drive Ukraine - драйвер экономических и социальных преобразований в Украине. Создание Украине будущего. Drive Ukraine 2030 - превращение Украины в развитую, высокотехнологичную и инновационную страну благодаря развитию сферы транспорта и инфраструктуры, применение новейших технологий. Drive Ukraine 2030 - цифровая инфраструктура, безопасность на транспорте, беспилотные автомобили, транспортные коридоры, единая транспортная и инфраструктурная сеть с ЕС", - сказал министр инфраструктуры Владимир Емельян на презентации стратегии.

Как сообщал iPress.ua, Министерство инфраструктуры намерено создать в Украине 50 аэропортов, пять из которых будут международными авиахабамы, еще 20 - обслуживать международные рейсы. Кроме того, в Украине планируют создать две новые авиакомпании: с международным и украинским капиталом.

Министерство инфраструктуры планирует убедить компанию Tesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине.