Світлана Тарабарова зовсім скоро вдруге стане мамою і подарує сина коханому чоловікові. Зараз зірка насолоджується відпочинком і постить в соцмережі яскраві фотозвіти. Співачка зізналася, що навіть до непередбачуваних і негативних ситуацій вона намагається ставитись позитивно.



Допис, поширений користувачем @tarabarova 22 Чер 2018 р. о 11:00 PDT



"КОЛИ ТВІЙ РЕЙС вже переносили ДВІЧІ, А ТИ ВСЕОДНО РАДІЄШ ЖИТТЮ ❤️ Так, друзі, мені здається все ж таки наше життя повністю залежить від того, як ми реагуємо на стресові ситуації. Ми повинні були ще зранку бути у Києві, в мене була запланована дуууже, ну дуже важлива зустріч, але доля вирішила інакше - ну і круто - подумали ми і встигли в останній момент приєднатися до екскурсії старим містом Болгарії #Sozopol і потрапити у неймовірно гарний дворец Закоханих ❤️ - я все для вас зняла у stories - не пропусти", - підписала знімок Світлана.



Допис, поширений користувачем @tarabarova 18 Чер 2018 р. о 10:52 PDT



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