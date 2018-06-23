|Світлана Тарабарова розповіла, як круто змінилося її життя
|23.06.2018 21:22
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"КОЛИ ТВІЙ РЕЙС вже переносили ДВІЧІ, А ТИ ВСЕОДНО РАДІЄШ ЖИТТЮ ❤️ Так, друзі, мені здається все ж таки наше життя повністю залежить від того, як ми реагуємо на стресові ситуації. Ми повинні були ще зранку бути у Києві, в мене була запланована дуууже, ну дуже важлива зустріч, але доля вирішила інакше - ну і круто - подумали ми і встигли в останній момент приєднатися до екскурсії старим містом Болгарії #Sozopol і потрапити у неймовірно гарний дворец Закоханих ❤️ - я все для вас зняла у stories - не пропусти", - підписала знімок Світлана.
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