Крымчанин Владимир Балух признался, что не голосовал за президента Украины Петра Порошенко, но большую честь ему делает настойчивая борьба за судьбу украинцев, которые попали в лапы "заклятого брата". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Балух голодает с 19 марта Фото: Zair Smedlya / Facebook "Практика террора, которую непременно используют правители 1/7 части суши планеты Земля, как оказывается, является самой живучей из всех политических "традиций" независимо от цвета флага над Кремлем. Но больше только я хотел бы предостеречь Украину от скатывания к "зеркальному" ответу на действия агрессора. Зла на благо не бывает!" – отметил Балух.Политзаключенный также рассказал, что в День России 12 июня в СИЗО, где он находился, из окон звучало "Слава Украине!" и украинский гимн."С места, где я нахожусь сейчас, тяжело объективно оценивать полноту и эффективность шагов государства по противодействию влиянию кремлевской пропаганды на отношение к ее политике граждан и правительств других стран мира, но то, что Украина не пасет задних в этом деле, дает определенный оптимизм и веру, что разрушенные судьбы и заброшенные семьи политически заключенных агрессором граждан Украины не бесполезны и не останутся в стороне от этого процесса", – написал Балух.Он признался, что на президентских выборах в Украине в 2014 году не голосовал за Порошенко, хотя был на том же избирательном участке, но "настойчивая борьба за судьбу граждан Украины, которые попали в лапы бездушного заклятого "брата", делает главе государства большую честь. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=225533608236238&id=100023388014832 Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. 16 января 2018 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.В августе 2017 года против Балуха открыли уголовное дело по заявлению начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждает, что украинец его избил. Адвокаты Балуха настаивают, что начальник ИВС спровоцировал украинца. 12 апреля Ткаченко дал показания в качестве "потерпевшего".В знак протеста против судебного приговора Балух голодает с 19 марта 2018 года.23 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что за время голодовки он потерял 30 кг. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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