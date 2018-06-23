Раненый вице-президент страны

Об этом сообщает BBC.

Присутствовавший на митинге президент не пострадал. По сообщению государственных СМИ, ранения получил вице-президент Кембо Мохади.

Точное количество пострадавших не называется.

"Взрыв произошел в нескольких футах от меня, но мое время еще не пришло", - заявил президент Мнангагва.

"Сильной ответом на насилие является мир. Сильной ответом на ненависть есть любовь", - написал после атаки глава Зимбабве на своей странице в Twitter.

Напомним, сегодня один человек погиб и по меньшей мере 132 получили ранения в результате взрыва во время политической акции в столице Эфиопии Аддис-Абебе в поддержку нового премьер-министра страны Абия Ахмеда.